Театру «Русский балет» исполнилось 40 лет

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отмечает день рождения — 40 лет. История театра началась с ансамбля из 16 человек.

Небольшой коллектив превратился в государственный театр благодаря народному артисту СССР Вячеславу Гордееву. Сейчас он работает художественным руководителем театра «Русский балет»‎.

Своей труппой 40 лет назад артист Большого театра обзавелся неожиданно для себя же. Гордеев уже был звездой мировых сцен: выполнял высокие прыжки, техничные пируэты, уверенные поддержки. Их дуэт с народной артисткой СССР Надеждой Павловой называли славой русского балета. Однако тогда он задумался, что будет после завершения профессиональной карьеры.

Гордеев построил репертуар на классике.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас «Русский балет» считается одним из лучших балетных коллективов, театр знают во всем мире. Коллектив насчитывает более 90 артистов.

«Мы отличаемся от других коллективов, у нас свой зритель — не только в нашей стране, но и за рубежом очень хорошо знают. <…> Я действительно очень счастлив, что работаю в этом театре», — рассказал балетмейстер, педагог, заслуженный артист России Дмитрий Проценко.

До пандемии труппа активно гастролировала по России, Европе, Китаю. Во время режима самоизоляции артисты продолжили репетиции.

«Я эту дисциплину своим артистам пытаюсь привить, потому что по-другому не получится, мы не спортсмены, но наши физнагрузки близки к нагрузкам профспортсменов, нашу работу сравнивают даже со сталеварами», — сказал Гордеев.

Главная мечта труппы — обзавестись своей сценой. А пока коллектив делит здание с Московским губернским театром.