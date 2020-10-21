Московскому областному театру «Русский балет» присвоили звание академического

Московский областной государственный театр «Русский балет» получил звание академического. Его присвоили учреждению культуры по распоряжению правительства Подмосковья. Театров с таким статусом сегодня лишь 65 во всей России.

Но теперь звание получил и областной театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Новый статус — результат плодотворного и успешного труда коллектива и наставника. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В стране из 914 театров только 65 имеют звание академических — такое присваивается лучшим театрам, которые любят зрители. Они уважаемы в профессиональной среде, известны как своей стране, так и всему миру Елена Харламова.

Теперь в Московской области, по словам министра, появился свой театр академического статуса. Елена Харламова отметила, что он «наполняет повседневную жизнь красотой и гармонией».

Каждый год артисты проводят свыше ста выездных выступлений для жителей Московской области. И они достойно представляют регион на масштабных фестивалях, конкурсах в России и других странах.

Благодарю весь коллектив за верное служение культуре Московской области, за сохранение и развитие традиций балета, свою преданность искусству, воспитание учеников и новых звезд российской сцены Елена Харламова.

Она пожелала театру «неустанного творчества, здоровья, новых спектаклей и проектов на подмосковной сцене, а также любви и восхищения зрителей».