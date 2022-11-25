Подмосковье 25 ноября 2022, 16:06 Театральный сквер благоустроили в Щелкове

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Театральный сквер открыли в Щелкове на площади между ледовой ареной имени Третьяка и театрально-концертным центром. Об этом в интервью «360» рассказала председатель по культуре городского округа Щелково Анастасия Кот.

Реконструировать эту территорию решили после обращения жителей спального района к главе городского округа Щелково Андрею Булгакову.

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«В прошлом году по итогам рейтинга-45 (отражает эффективность работы местных властей по обеспечению достижения целевых показателей развития Подмосковья — прим. ред.) городской округ Щелково занял 1-е место. Именно это позволило реализовать планы со сквером. Жители и глава поддержали инициативу, все заразились этим проектом», — рассказала председатель по культуре городского округа Щелково Анастасия Кот.

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Перед муниципалитетом стояла задача на сравнительно небольшой площади реализовать все пожелания жителей. За три месяца был разработан проект, и уже 1 июля заключили контракт с подрядчиками.

При разработке проекта компания «КСК-КОМПЛЕКС» учла необходимость создания двухполосной дороги к социальным объектам и безопасной парковки. Для горожан были обустроены зоны отдыха, пешеходные дорожки, умные скамейки и зоны с бесплатным Wi-Fi.

«В нашем сквере полностью заменено освещение, появился уличный амфитеатр с посадочными местами. <…> Сейчас у нас уже выстраивается афиша на лето и на зимний период. Эта площадка заиграет новыми красками», — сказала Анастасия Кот.

На сегодняшний день сквер представляет собой спортивно-театральную зону отдыха, которая объединена необычными световыми переходами.

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