Подмосковье 22 мая 2023, 12:31 Театральный проект «Оперные страсти» прошел в Пушкино Министерство культуры и туризма Московской области

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Проект «Оперные страсти» состоялся в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На мероприятии творческие коллективы представили две оперные постановки.

Первый спектакль подготовили студенты электростальского музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина, постановка основана на сценах из произведения «Фауст» композитора Шарля Гуно. Затем выступил коллектив местного учебного заведения с оперным гротеском «Прекрасная Елена».

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Кроме того, мероприятие посетила доцент кафедры сольного пения Музыкальной академии Восточно-Сараевского университета в Боснии и Герцеговине Клаудия Кркотич. Педагог поделилась со студентами опытом и рассказала о новой программе вуза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в регионе.

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