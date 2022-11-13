Подмосковье 13 ноября 2022, 14:41 Театральный поединок провели в Лосино-Петровском Театральный поединок в жанре импровизации прошел в Лосино-Петровском Пресс-служба губернатора Московской области

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Юные ученики театральных школ вышли на состязание в жанре импровизации в Лосино-Петровском в рамках проекта «Театральный поединок». Две команды на сцене соревновалась в находчивости, смелости, юморе и актерском мастерстве.

Состязание устроили коллектив «Театр Подмастерья» из Подольска и детский театр «Коляда» из Шатуры.

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Ведущий и зрители задавали актерам необычные вопросы и ставили их в нестандартные ситуации.

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Директор театрального проекта «Театральный поединок» Валерий Опекин объяснил, что целью импровизации является зарождение в подрастающем поколении внутренней свободы.

«Ни в коем случае не растерять ее. По сценарию сыграет любой. А ты попробуй сыграть без сценария», — подчеркнул он.

Удовольствие от состязаний получили зрители, судьи и сами участники. По итогам яркой и зрелищной игры в полуфинал вышла команда из Шатуры.

Финал московского областного проекта «Театральный поединок» пройдет 3 декабря в Московском Губернском театре.