Подмосковье 05 мая 2023, 23:39 Театральный международный фестиваль стартовал в Лобне в 27-й раз

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В Лобне стартовал международный театральный фестиваль «Русская классика». Мероприятие проходит в Московской области в 27-й раз. В нем поучаствуют коллективы из Дмитрова, Химок, Подольска, Запрудни, Москвы и других городов страны и мира.

«Для актеров это возможность показать себя, подружиться, познакомиться с другими творческими коллективами, поделиться опытом, обменяться опытом и идеями. А для зрителей это возможность увидеть лучшие театральные постановки, спектакли самых лучших театров нашей страны, да и не только», — сообщил глава округа Игорь Демешко.

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Каждый день зрителям и членам жюри предлагают посмотреть по нескольку спектаклей, которые представляют профессиональные и самодеятельные труппы. Самые юные актеры еще ходят в детский сад.

«Для них честь выступить на настоящей, большой актерской сцене. Поэтому они очень ответственно к этому подходят, с огромнейшим интересом. Полное погружение», — рассказала руководитель детской театральной студии «Катюша» Любовь Новокрещенова.

Программа фестиваля состоит из двух частей. В первой на подмостках театра «Камерная сцена» выступят школьные и народные коллективы, а во второй — профессиональные актеры.

«Столько лет дарить людям радость, дарить людям улыбки. И вообще театр — это же очищение. И люди 27 лет приходят очищаться, приходят развиваться, потому что без театра жизнь невозможна», — заявила руководитель школьной студии Вера Утробина-Ратникова.

Молодежный блок открылся спектаклем «Гонза и волшебные яблоки» в постановке Московской театральной студии «Лик». Небольшой зал «Камерной сцены» едва вмещает всех желающих, так как фестиваль очень популярен не только в Лобне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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