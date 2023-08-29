Театральный конкурс имени Железкина начался в Мытищах | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 17:03 Театральный конкурс имени Железкина начался в Мытищах Unsplash

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Финальный этап конкурса на соискание театральной премии имени народного артиста России Железкина начался в Мытищах. Участники представят девять постановок. Зрители смогут увидеть их бесплатно на городских площадках.

Творческие коллективы из разных городов России покажут свои лучшие спектакли в театре кукол «Огниво», в театре драмы и комедии «ФЭСТ» и во дворце культуры «Яуза».

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Победителей определят в трех номинациях: «Лучший спектакль театра кукол для взрослой аудитории», «Лучший детский кукольный спектакль» и «Лучший любительский спектакль». Они получат финансовую поддержку на постановку новых спектаклей и закупку оборудования для театра.

Конкурсная программа проходит в преддверии празднования 400-летия городского округа Мытищи. Записаться на посещение спектаклей можно в социальных сетях или по телефону: 8 (495) 583-36-70. Афиша показов опубликована в Telegram.

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