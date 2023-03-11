Подмосковье 11 марта 2023, 05:39 Театральный коллектив из Рузы стал лауреатом международного конкурса

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Театральная студия «Волшебство» и кукольный театр «Светлячок» Дороховского дома культуры из Рузы стали лауреатами первой степени Ммеждународного конкурса-фестиваля «Жар-Птица России». В этом году в нем поучаствовали 8547 ребят из 15 стран.

«Наша театральная студия „Волшебство“ представила на суд жюри спектакль „Синяя птица“, а „Светлячок“ показал кукольный спектакль „Ночь перед Рождеством“. Мы очень рады победе», — сообщила руководитель театральных студий Людмила Колыбелкина.

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Новогодний спектакль «Синяя птица» показали в период рождественских каникул шесть раз, а «Ночь перед Рождеством» поставили в декабре. Это дипломная работа студентки четвертого курса театрального колледжа имени Филатова Елизаветы Колыбелкиной.

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«Мы показали спектакль в Москве на защите диплома. Работа очень понравилась и зрителям, и педагогам», — рассказала Людмила Колыбелкина.

В студии «Волшебство» занимаются тридцать детей от четырех до 16 лет, а в кукольном театре — 10 ребят в возрасте 14-16 лет. Все костюмы и декорации участники делают сами.

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