Подмосковье 18 ноября 2023, 16:36 Театральный каток в Химках откроют 25 ноября Фото: администрация Химок

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Официальное открытие главной ледовой площадки городского округа Химки проведут в субботу 25 ноября. В рамках церемонии выступят известные российские фигуристы и химкинские спортсмены. Театральный каток традиционно, уже пятый сезон подряд, заливают в сквере «Юбилейный». На данный момент ведутся последние технические приготовления.

Общая площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков. Гости смогут воспользоваться услугами опытных инструкторов, которые помогут освоить правильную технику катания. Кроме того, в этом сезоне установили сцену, где во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы. Также вблизи катка откроют кафе.

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Лед на площадке искусственный, благодаря чему каток будет открыт и при температуре выше нуля. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 23:30. Вход свободный, по предварительной записи. Продолжительность сеанса: полтора часа.

По итогам прошлого зимнего сезона Театральный каток в Химках стал самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, его посетили более 70 тысяч химчан и гостей округа. На катке провели масштабные ледовые шоу под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха с участием звезд отечественного фигурного катания.

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