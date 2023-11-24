Подмосковье 24 ноября 2023, 17:02 Театральный каток в Химках откроют 25 ноября Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Одна из самых больших ледовых площадок Подмосковья начнет работу в Химках в субботу. Торжественная церемония открытия Театрального катка пройдет 25 ноября в 17:00.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участие в празднике примут чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России, среди которых — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также на площадку выйдут спортсмены из Химок, которые представят уникальную анимационную программу.

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Гостей праздника ждет ледовое шоу «Щелкунчик» с акробатическими комбинациями и с холодным огнем на коньках. Также для жителей и гостей катка выступят музыкальная группа «Кубенд», официальный женский голос группы «Руки вверх» Лиза Роднянская, проект Mantra beat DJ Miss L.A. Ведущим праздника станет российский актер кино и телевидения Михаил Башкатов.

«Площадь нашего Театрального катка — почти две с половиной тысячи квадратных метров. Одновременно на льду могут кататься 150 человек, продолжительность одного сеанса — полтора часа. Как и в прошлые сезоны, посещение катка бесплатное для всех желающих», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Сервис проката и заточки коньков будет работать на территории ледовой зоны. Гости смогут воспользоваться услугами опытных инструкторов, которые помогут освоить правильную технику катания. Кроме того, в этом сезоне на катке установили сцену, где во время новогодних каникул и в выходные дни будут выступать артисты и музыкальные коллективы.

Лед на площадке искусственный, благодаря чему она будет открыта и при температуре выше нуля. Вход свободный, предварительная запись на сеансы доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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