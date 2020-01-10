Лед и пончики. 40 тысяч жителей и гостей Химок посетили «Театральный каток»

С декабря прошлого года в Химках работает «Театральный каток». Находится он в Юбилейном сквере. За месяц необычный каток привлек уже 40 тысяч жителей и гостей муниципалитета.

Работает «Театральный каток» семь дней в неделю. Посетить его могут как профессионалы, так и новички: хорошее настроение обеспечено каждому. Маленьким детям помогут в ледовом деле специальные приспособления в виде дельфинов и пингвинов.

Также недалеко от катка находятся горка для тюбинга, уличные качели, карусель. Порадовать себя и согреться можно в зоне фуд-корта. Кстати, за месяц гости сквера съели 7,5 тысячи пончиков.

Источник фото: телеканал «360»

«Приятно и неожиданно, что каток с первого сезона уже пользуется таким высоким спросом. Юбилейный сквер, в котором находится новый городской каток, набирает популярность и формирует новый центр притяжения в городе. Здесь становится все более светло, весело и вкусно. Большая территория между улицами Калинина и Чапаева оживает», — рассказал Дмитрий Кайгородов, первый замглавы администрации Химок

При этом посетители могут не только покататься на коньках и угоститься чаем. На «Театральном катке» регулярно проводят городские мероприятия: шествие Дедов Морозов, Рождество. В один день организовали необычное бракосочетание под девизом «И лед, и пламя, и любовь!». Свои отношения узаконили 12 пар.