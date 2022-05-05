Театральный фестиваль в поддержку детей ЛДНР провели в Подмосковье

Весь апрель в поселке Новостройка Богородского городского округа проводили ярмарки-продажи изделий ручной работы, театральные студии показывали различные спектакли, а волонтеры молодежного клуба «Компас» организовывали лотереи. Так жители Богородского и ближайших округов помогали собрать средства в помощь детям Донбасса.

Все эти мероприятия были частью Х Окружного благотворительного театрального фестиваля «Бархатный сезон-2022», который завершился на днях.

«Именно в этом году, я думаю, сбор будет больше, чем в предыдущие года. По одной простой причине мы русские люди, мы всегда идем на помощь, чего бы нам это не стоило. Оторвем у себя отдадим другим. Я рад сегодня на завершающем этапе присутствовать», — отметил заместитель главы администрации Богородского городского округа Олег Шойко.

Специалист по работе с молодежью Татьяна Свистунова рассказала о том, что за этот месяц выступили на фестивале и сделали сбор четыре театральных коллектива Богородского городского округа. За это время посетили театральные мероприятия более 800 человек.

Организаторы уверены, что в следующем году добрая традиция помощи нуждающимся на фестивале продолжится.