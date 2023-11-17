Подмосковье 17 ноября 2023, 09:24 Театральный фестиваль среди жителей старшего поколения прошел в Наро-Фоминске ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский"

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Подмосковный фестиваль театральных коллективов старшего поколения «Наши роли — только главные» провели в ДК «Звезда» в Наро-Фоминске. Участие приняли 12 творческих коллективов из разных городов Московской области.

ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский"

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что участники представили на суд жюри разнообразные постановки — от классических мюзиклов до современных драматических произведений. Отмечен высокий уровень мастерства и подготовки коллективов.

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Первое место в номинации «Театральный дуэт» заняла команда «Энергичные люди» от комплексного центра «Подольский» города Чехов. Лучшими в «Мюзикле» стали «Актеры» из центра «Пушкинский», город Ивантеевка. В отделении «Малая театральная постановка» победила сборная «Любители театра» клуба «Активное долголетие» из Истры.

ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский" ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский" ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский" ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский" ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский" ГБУСО МО "КЦСОР Наро-Фоминский"

Театральная студия «Виват» Комплексного центра «Наро-Фоминский» получила диплом в категории «Нестареющая русская классика».

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