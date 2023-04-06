Подмосковье 06 апреля 2023, 09:51 Театральный фестиваль «Рузский софит» стартует в Подмосковье 7 апреля

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Фестиваль «Рузский софит» за три дня представит зрителям лучшие спектакли от 20 театральных коллективов Подмосковья. Событие состоится в Центре культуры и искусств города Рузы с 7 по 9 апреля.

Общее число участников в этом году превысит 200 человек. Это актеры из Электростали, Дубны, Талдома, Одинцово и Коломны, Королева, Волоколамска и других городов Московской области. Каждый коллектив представит один свой спектакль.

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«В этом году на участие было подано более 50 заявок, мы отобрали 20 лучших постановок. Ждем всех на главном театральном событии Рузского городского округа», — пригласила организатор фестиваля Вера Сиворонова.

По традиции в рамках фестиваля будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству для гостей и участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.