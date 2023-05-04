Подмосковье 04 мая 2023, 13:54 Театральный фестиваль «Русская классика» начался в Лобне

Читать 360tv в

Международный театральный фестиваль «Русская классика» начался в Лобне. Участие в нем примут коллективы из Дмитрова, Химок, Подольска, Запрудни, Москвы и других городов России и мира.

На сцене театра «Камерная сцена» в Лобне выступят школьные и народные коллективы, а также профессиональные труппы. Самые юные актеры на этом фестивале еще ходят в детский сад.

Реклама

«„Русская классика“ по праву считается одним из ярких культурных событий нашего города. <…> Для актеров — это возможность показать себя, познакомиться с другими творческими коллективами, поделиться опытом <…>. А для зрителей — это возможность увидеть лучшие театральные постановки», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Все участники получат именные дипломы, отдельно отметят лучшие режиссерские и актерские работы.

«Фестиваль мотивирует на изучение классики, ведь русская классика — неисчерпаемая тема. Это те самые связи, то самое единое культурное пространство, которое позволяет нам оставаться такой замечательной великой цивилизацией», — отметил член жюри фестиваля, режиссер и драматург Сергей Розов.

В первый раз фестиваль «Русская классика» прошел в Лобне в 1996 году. Отрывал его народный артист Советского союза Ролан Быков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».