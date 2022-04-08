Театральный фестиваль открыли в Котельниках

При поддержке администрации Котельников в округе проходит Открытый театральный фестиваль-конкурс «Театральный марафон».

В рамках фестиваля жители смогут бесплатно посетить спектакли, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Участниками конкурса станут 13 театральных коллективов из Москвы, Красногорска, Шатуры, Рошаля, Клина, Котельников, Краснознаменска и Лыткарина.

Организатор фестиваля актер Денис Захаров, рассказал о том, что желание обмениваться опытом с коллегами привело к созданию этого фестиваля.

«Хорошо, что в прошлом году мы организовали наш любимый театральный марафон и глава города нас поддержал», — отметил Захаров.

Начальник отдела культуры и туризма администрации г. о. Котельники Елена Литвинова

Пожелала всем участникам и зрителям хорошего настроения.

«Я всем желаю настоящей театральной атмосферы. Уверена, что все участники ее обязательно создадут. А мы, как зрители, будем их поддерживать. — Стартуем! Театральный марафон», — сказала на открытии Литвинова.