Подмосковье 17 мая 2023, 15:37 Театральный фестиваль «Морозов» стартует в Орехово-Зуеве 20 мая КДЦ Зимний театр

Читать 360tv в

Труппы театров Подмосковья, Москвы, и Владимирской области представят свое творчество на фестивале «Морозов» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Фестиваль стартует 20 мая со спектакля о суде над 33 рабочими из Владимирской области, которые организовали стачку в мае 1886 года. Постановка написана режиссером Александром Калининым по пьесе Владислава Бахревского, который с 1948 по 1975 годы жил в Орехове-Зуеве и впоследствии возглавлял местное литературное объединение.

Реклама

Театральный марафон завершится 27 мая постановкой по мотивам драмы Островского «Лес» в исполнении Владимирского академического областного театра драмы.

Билеты на спектакли можно купить в кассе Зимнего театра, где будет проходить фестиваль, или на сайте zimteatr.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом «регион будет жить полной жизнью» благодаря проекту «Лето в Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».