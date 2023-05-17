Подмосковье 17 мая 2023, 09:35 Театральный фестиваль «Мелиховская весна» начнется в Чехове 19 мая welcome.mosreg.ru

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Подмосковный фестиваль «Мелиховская весна» стартует в Чехове 19 мая. На сцене музея-заповедника Антона Чехова свои спектакли покажут театры из разных городов России.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что художественным руководителем фестиваля стал Константин Хабенский, который возглавляет МХТ имени Чехова. Торжественное открытие театрального слета начнется в 19:00 с проекта «Ландшафтный театр» — это короткие зарисовки на открытом воздухе.

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Свои спектакли привезут на «Мелиховскую весну» МХТ имени Чехова, театры из Владимира, Рязани, Воркуты, Севастополя и Нижнего Новгорода. В программе также постановки от актеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Истры и Мытищ. Конкурсную работу представят и хозяева площадки из Чехова.

Фестиваль пройдет в Подмосковье уже в 23-й раз и продлится до 28 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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