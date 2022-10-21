Мастер-классы и лекции пройдут на театральном фестивале в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 17:42 Мастер-классы и лекции пройдут на театральном фестивале в Долгопрудном

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Фестиваль «Долгопрудненская осень» продлится с 21 по 28 октября. Он пройдет в театре «Город».

«Долгопрудненская осень» — один из самых главных культурных событий Подмосковья. Это конкурс, результаты которого отразят актуальное состояние театрального искусства региона, а также творческий потенциал коллективов региона.

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На фестивале участники делятся опытом и анализируют технологии развития театрального искусства в Подмосковье. За победу в конкурсе в этом году будут бороться учреждения Химок, Серпухова Королева Ступина и других округов. Для них также пройдут лекции и мастер-классы. Всего запланировано 96 мероприятий.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о педагогах региона, которые стали победителями и призерами профессиональных конкурсов. Так, статус «Учитель года» получил преподаватель истории из Орехово-Зуева.