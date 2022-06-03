Театральный фестиваль для зрителей и актеров «Фабрика Станиславского» продлится до 12 июня

В Музейном комплексе «Паровозное депо „Подмосковная“» открылся четвертый Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проводят при поддержке ведомства. Основная идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора Константина Станиславского. Организаторы мероприятия предлагают гостям взглянуть на культуру, созданную мэтром, как на уникальный опыт мирового театра.

Мероприятия для актеров

Но более важную роль играет другая «сторона» мероприятия. В рамках фестиваля пройдут практические лаборатории и профессиональные тренинги с участием ведущих теоретиков и практиков российского театра. В них поучаствуют 32 студента актерских факультетов из Волгограда, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ярославля и Саратова. По итогам этой программы назовут лауреатов премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.

В день подведения итогов фестиваля участники тренинга по актерской импровизации выступят на малой сцене МГТ. Там для них проведут театральную игру «Импровизационный БАТЛ». В рамках этой активности актеры посоревнуются в остроумии, находчивости и непредсказуемости.

Программа для гостей

Гостям фестиваля представили премьеру спектакля Московского Губернского театра «Чужие берега». Представление провели на открытом воздухе, в антураже старинной железнодорожной станции гостям представили премьерный спектакль.

Художественным руководителем постановки выступил народный артист России Сергей Безруков, а режиссером — Ольга Матвеева. Сюжет спектакля основан на поэзии русской эмиграции первой волны 20 века.

«Когда вы живьем попадаете в кино, попадаете в эту атмосферу, буквально в метре от вас происходят события — прибытие поезда, эшелон, солдаты — это ощущение правды очень важно. Атмосфера должна помогать актерам быть настоящими — на сцене или в кадре. Такое вы вряд ли где-то сможете увидеть, потому что это живой театр, живая атмосфера, люди, которые живут перед вами. Они не играют, а живут», — поделился Безруков.

Фестиваль продлится до 12 июня. В программе «Фабрики Станиславского» — спектакли из семи регионов России. Их представят коллективы из Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны. Гости мероприятия увидят значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю.

История фестиваля

Впервые фестиваль прошел в 2017 году. Его провели по инициативе Безрукова. Организаторами выступают Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Художественный руководитель фестиваля — Безруков.