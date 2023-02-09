Подмосковье 09 февраля 2023, 17:01 Театральные поединки и экологическое искусство. Какие культурные инициативы развивают в Подмосковье?

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Юные актеры из Московской области начали готовиться к театральным поединкам, а экологические волонтеры создали реплики мировых шедевров живописи из мусора. Об этих культурных проектах в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали авторы инициатив Максим Драченин и Ульяна Белова. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин также стал гостем программы и сообщил о перспективах развития городов.

Трамплин для талантливых

В Подмосковье стартовал четвертый сезон проекта «Театральный поединок». В программе мастер-классы, образование, конкурсы, выступления и новые горизонты.

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«Участники проекта — это детские школы искусств и театральные коллективы. Наше большое достижение в том, что в этом году смогут подавать заявки и школьные театры», — рассказал автор и руководитель Московского областного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.

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Талантливые ребята из любого общеобразовательного учреждения могут объединиться и подать заявку на участие. Организаторы подчеркивают, что задача проекта — не просто воспитать профессионалов, но и подтянуть в искусство тех, кто еще не определился.

Фото: musorealism.ru

Экологическое искусство

Член Общественной палаты Подмосковья Ульяна Белова рассказала о проекте «Мусореализм». Волонтеры воссоздают мировые шедевры из отходов, при этом в ход идут полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, фантики, жестяные банки и прочее.

«Мы с командой творческих людей уже воссоздали 13 картин и сделали их полностью из мусора. Это не так-то просто, это уникальные фотоработы. Привлекли лучших специалистов, чтобы привлечь внимание к проблеме потребительства», — отметила Ульяна.

Города ждет обновление

Более 60 крупных проектов благоустройства предусмотрено в Подмосковье на этот год. Обновят и приведут в порядок скверы, пешеходные зоны, 13 парков, 10 набережных и другие объекты.

«C 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева у нас действует программа по формированию комфортной городской среды. За это время преобразили более 420 территорий», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

До конца года в Московской области откроются новые детские площадки, стелы воинской славы, скверы и аллеи.