Подмосковье 25 ноября 2022, 20:41 Театральную площадь реконструировали в Долгопрудном

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В Долгопрудном впервые реконструировали Театральную площадь. Здесь заменили плитку, оборудовали новое освещение, положили газон и озеленили территорию.

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«Этот год у нас юбилейный, год 65-летия города Долгопрудного. В этом году много проведено работ по благоустройству в городе, в том числе здесь, у театра „Город“, был сделан фонтан с архитектурно-художественной подсветкой в ночное время», — рассказала главный специалист отдела архитектуры и развития территорий администрации городского округа Долгопрудный Лилия Дешалыт.

Также на площади установили удобные скамейки и система видеонаблюдения. Еще одним новшеством стала уникальная SMART-опора. В нее встроен роутер для раздачи бесплатного интернета, а также здесь с помощью одной кнопки можно связаться со службой 112.

Уже весной жители округа смогут увидеть Театральную площадь во всей красе. Актеры театра «Город» планируют устраивать представления прямо под открытым небом.

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