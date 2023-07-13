Подмосковье 13 июля 2023, 14:29 Театрально-музыкальный перфоманс покажут на акции «Ночь в парке» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Жителей Мытищ пригласили на представление в стиле необарокко в парке Мира. Театрально-музыкальный перфоманс пройдет в рамках акции «Ночь в парке».

Группа Delight выступит в парке Мира 15 июля в 20:30. Жителей ожидает завораживающее шоу, которое представят электроскрипачки, облаченные в светодиодные костюмы. Электро-трио Delight с помощью классических произведений в современной обработке погрузят зрителей в эпоху Позднего Возрождения.

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