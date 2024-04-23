Подмосковье 23 апреля 2024, 15:42 Театральная студия «Лики» из Воскресенска отметила свое 5-летие Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Театральная студия «Лики» отметила пятилетие коллектива новым спектаклем. В Доме культуры «Гармония» города Белоозерский состоялась премьера «Ох уж эти дети!».

Руководитель культурно-досугового центра Ольга Якимова выразила свои поздравления коллективу в честь пятилетия его творчества и вручила Татьяне Новиковой, лидеру и режиссеру студии, диплом от управления культуры администрации округа.

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Зрители высоко оценили выступление и тепло приняли артистов. Коллектив представил обучающую, но в то же время забавную историю. После представления началась торжественная часть мероприятия, посвященная годовщине театральной студии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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