Подмосковье 04 марта 2024, 10:54 Театрализованную программу по творчеству Чехова показали в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Театрализованная программа, посвященная творчеству Антона Чехова, прошла во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Зрителей познакомились с биографией писателя и посмотрели спектакли по его рассказам.

Программа называлась «Чехов. Известный и неизвестный». Ведущая познакомила зрителей с различными фактами из жизни писателя, в том числе о его благотворительной деятельности.

Реклама

Воспитанники кукольного театра «Самоцветы» показали три мини-спектакля по юмористическим рассказам Чехова «Размазня», «Беззащитное существо» и «Радость». После прозвучали популярные романсы конца XIX — начала XX веков.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Детей развлекали артисты театра ростовых кукол «Софит». Также ребятам показали анимированный мультфильм по рассказу «Толстый и тонкий» и провели интерактивную викторину по цитатам из произведений Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».