Подмосковье 24 ноября 2023, 18:21 Театрализованную программу для участников клуба «Активное долголетие» провели в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Театрализованную программу «Старинные русские обряды. Свадьба» провели для участников клуба «Активное долголетие» в Мытищах. Ее организовала вокальная группа «Созвучие».

Основные традиции старинной русской свадьбы на мероприятии представили поэтапно. Сначала был организован процесс сватовства, расплетания кос, выкупа, благословения, а после встречи с родителями прошла смена головного убора с девичьего на женский и поцелуйный обряд.

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Действие сопровождалось песнями и плясками. Члены клуба «Активное долголетие» приняли личное участие в интерактивной постановке.

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