Театрализованная экскурсия пройдет в подмосковном музее «Горки Ленинские» 4 ноября | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 16:13 Театрализованная экскурсия пройдет в подмосковном музее «Горки Ленинские» 4 ноября

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Гости музея-заповедника «Горки Ленинские» смогут посетить спектакль-экскурсию «Ожившие тени старой усадьбы» 4 ноября. На ней они встретят бывшую владелицу усадьбы Зинаиду Морозову, архитектора Федора Шехтеля и писателя Максима Горького.

Желающие смогут спуститься в подземелье усадьбы и узнать легенды, связанные с домом. Для всех посетителей будут звучать музыка и стихи начала ХХ века. Программа продлится один час. В организации приняли участие научные сотрудники музея, а также артисты ведущих театров Москвы.

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Усадьбой «Горки Ленинские» раньше владели представителя дворянских фамилий — Наумовы, Трубецкие, Бекетовы и другие. В начале прошлого века ее купила Зинаида Морозова — вдова известного мецената Саввы Морозова. А 25 сентября 1918 года туда впервые приехал глава первого советского правительства Владимир Ленин.

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