Подмосковье 17 марта 2023, 10:39 Театр в Серпухове представит премьеру спектакля о Жанне Д’Арк

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Серпуховской музыкально-драматический театр представит премьеру нового спектакля «Жаворонок»18 марта. В основу сюжета легла французская пьеса о героической Жанне Д’Арк.

«Я считаю, что зрителя нужно удивлять», — говорит художественный руководитель Серпуховского музыкально-драматического театра Павел Цепенюк.

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В постановке зритель увидит драматургию и фарс, хореографию и вокал. Смешение жанров – это то, что искали в театре и нашли в пьесе популярного драматурга Франции ХХ столетия Жана Ануя.

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«Мы тщательно отбирали декорации. Они абстрактные, но достаточно образные. Мне хотелось, чтобы актеры были в нескольких ролях и играли откровенно на зрителя», — добавил Цепенюк.

Премьера состоится 18 марта в 17:00.

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