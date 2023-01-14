Подмосковье 14 января 2023, 21:25 Театр-студия «Непоседы» выступил в Люберцах для детей из семей мобилизованных

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Во Дворце культуры в Люберцах прошел благотворительный концерт для детей из семей мобилизованных. Также на мероприятии побывали ребята, родители которых находятся в трудной жизненной ситуацией. Перед маленькими жителям округа выступили артисты театра-студии «Непоседы».

Оперный певец Михаил Гаврилов исполнил композиции «Я люблю тебя, Россия» и «Зима в избушке». Также с детьми пообщалась автор серии книг «Добрые сказки о простых вещах» Елена Велена.

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«Час пролетел быстро и незаметно.Такие мероприятия нужны и важны, так как это культурное развитие для детей», — сообщила одна из родительниц Залина Магомедова.

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Концерт организовал Центр культурного сотрудничества Святителя Спиридона Тримифунтского при поддержке администрации Люберец.

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