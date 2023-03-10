10 марта 2023, 18:46
Театр-студия из Сергиева Посада стал лауреатом международного фестиваля
Актеры театра-студии из Сергиева Посада стали лауреатами международного фестиваля «Человек театра». Мероприятие проходило в Челябинске. Всего было показано 16 постановок от российских и зарубежных театральных объединений.
Труппа «Театрального ковчега» выступила перед жюри с постановкой «Иудушка. Страсти». Режиссером номера стал Олег Нагорничных.
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«В основе спектакля лежит роман Салтыкова-Щедрина „Господа Головлевы“. Премьера постановки состоялась 21 июня 2018 года. С тех пор спектакль пользуется большой популярностью у зрителей», — поделился актер театра-студии из Сергиева Посада Константин Житинев.
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Отмечается, что это уже не первая престижная награда за данную постановку. В 2018 году спектакль получил гран-при V международного театрального фестиваля «У Троицы».
Губернатор Андрей Воробьев ранее заявил, что с актуальной афишей праздников, концертов, спектаклей и фестивалей в Московской области можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.
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Сергиев Посад
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