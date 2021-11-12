Театр «Русский балет» отметил 40-летие гала-концертом

Московский областной академический театр «Русский балет» отпраздновал 40-летие юбилейным гала-концертом. На него пригласили известных деятелей культуры и искусства, друзей театра и коллег по сцене. Побывал на празднике и корреспондент «360».

Источник фото: i-podmoskovie.ru

Народный артист СССР, бессменный руководитель театра Вячеслав Гордеев 40 лет создавал коллектив. Параллельно танцуя, а потом еще и руководя балетной труппой Большого театра. Сегодня в «Русском балете» работают и повышают мастерство более 70 артистов.

«Коллектив стал моей семьей, у меня родители все в Японии, а тут вокруг меня все поддерживают, я очень сильно их люблю и заряжаюсь энергией, чтобы танцевать», — поделилась солистка театра «Русский балет», лауреат международного конкурса, обладательница Гран-при Сиори Фукуда.

Источник фото: i-podmoskovie.ru

Зрителей гала-концерта ждал сюрприз — их вниманию представили два одноактных балета. Один был постановкой друзей театра. В балете «Шут» солировали ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко и прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина.

Источник фото: i-podmoskovie.ru

«Это был первый опыт, но я многих ребят знаю и знаю, конечно же, руководителей и педагогов. Замечательная труппа, ребята, сцена. Конечно, хотелось бы чаще бывать вместе на каких-нибудь проектах», — сказала прима-балерина театра «Кремлевский балет», заслуженная артистка России Екатерина Первушина.

Источник фото: i-podmoskovie.ru

Во втором акте концерта зрителям представили балет «Привал кавалерии».

«Западные гастроли, зарубежные и российские показывают, что зритель ждет встречи с русским балетом. Ожидает, готовится к этой встрече, и всякий раз, уже много десятилетий на гастролях в Германии, Китае и в других странах артисты держатся на высоком уровне», — сказал помощник художественного руководителя МОГАТ «Русский балет» Александр Максов.