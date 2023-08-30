Подмосковье 30 августа 2023, 17:39 Театр «Наш дом» в Химках представит премьеру спектакля «Маскарад» в сентябре Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Премьерный показ спектакля «Маскарад» по одноименной пьесе Михаила Лермонтова пройдет в драматическом театре «Наш дом» в Химках 16 сентября. Событие приурочат к открытию нового сезона.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Новый театральный сезон начнется в сентябре. Билеты на новый спектакль продаются на официальном сайте театра.

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«Мы искали современные выразительные средства, чтобы эта пьеса и сегодня могла звучать так же остро и откровенно, как и в момент ее создания. В начале работы над постановкой нам хотелось рассказать печальную романтическую сказку о любви, а в итоге получился современный мистический триллер», — рассказал режиссер-постановщик Юрий Зайцев.

Следующей постановкой станет детский спектакль «Аленький цветочек». Его покажут в октябре в рамках федерального проекта «Театры малых городов», который реализуют при поддержке партии «Единая Россия».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Помимо выпуска двух премьер, наш театр готовится к участию в федеральном проекте „Большие гастроли“. В настоящее время ведутся переговоры с драматическими театрами Уфы и Нальчика. Мы сможем вывезти до четырех спектаклей, а они приедут и покажут химчанам свои спектакли на площадке нашего театра», — рассказал заместитель директора по развитию театра Олег Сенотрусов.

Театр «Наш Дом» стал первым и пока единственным профессиональным драматический театром в Химках. За 25 лет его существования актеры представили более шести тысяч спектаклей.

«Наш округ славится театром „Наш дом“ — одним из лучших профессиональных театров в регионе. В его репертуаре более 90 взрослых и детских постановок из всего цикла мировой литературы. Он одним из первых в Подмосковье вступил в программу „Пушкинская карта“. В 2016 году мы подарили театру большую сцену на улице Калинина, 2, а сейчас на ремонте малая — на улице Маяковского, 22», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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