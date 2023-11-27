Подмосковье 27 ноября 2023, 16:22 Театр «Наш дом» в Химках представит 20 спектаклей в декабре Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Театр «Наш дом» в Химках представил афишу на декабрь. Для зрителей подготовили 20 спектаклей, которые покажут на большой и малой сценах со 2 по 30 декабря.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Драму «Трактирщица» по мотивам пьесы Карло Гольдони покажут на большой сцене 2 декабря. Юные зрители в этот же день могут посмотреть сказку «Дюймовочка». Перед Новым годом жителям и гостям города представят спектакли: «Медведь, который не верил в Деда Мороза», «Снежная королева», «Шишки-мышки» и «Матушка метелица».

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«Театр „Наш дом“ уже более 20 лет радует своих зрителей постановками из всего цикла мировой литературы. Он дарит зрителю разнообразные эмоции и ощущения, учит быть человеком, чувствовать и сопереживать героям сюжета. Театр является одним из лучших в регионе», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Напомним, что «Наш дом» — первый и единственный профессиональный драматический театр в Химках. Большую сцену театра открыли при поддержке администрации городского округа в 2016 году. Она находится по адресу: улица Калинина, дом № 2. Малая сцена располагается по адресу: улица Маяковского, дом № 22. Работы по обновлению камерного зала театра завершат на этой неделе.

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