Подмосковье 22 ноября 2023, 16:10 Театр «Наш дом» в Химках покажет премьеру спектакля «Трактирщица» 2 декабря Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Театр «Наш дом» в Химках представит спектакль «Трактирщица», созданный по мотивам пьесы итальянского драматурга Карло Гольдони. Постановку покажут на большой сцене 2 декабря.

Премьерные показы пройдут 2 и 3 декабря в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

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«Спектакль „Трактирщица“ — это полное погружение в теплую и чувственную атмосферу Италии. Безупречное перевоплощение актеров заставит зрителей окунуться в бытность XVIII века», — отметила муниципальный депутат Ирина Беляева.

Театр «Наш Дом» первый и единственный профессиональный драматический театр в Химках. Репертуар построен на образцах русской, зарубежной классики и современной драматургии. Здесь играют пьесы по произведениям Гоголя, Пушкин, Достоевского, Мольера и Твена.

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