Театр кукол в Балашихе получил новую жизнь благодаря субсидиям

Кукольный театр в Балашихе существует с 2002 года, а благодаря федеральным субсидиям он может выйти на новый уровень, уверен художественный руководитель Евгений Шевкунов. Театр получил около 800 тысяч на приобретение необходимого оборудования и инвентаря.

Худрук рассказал, что недавно в зале полностью поменяли кресла, приобрели новое световое оборудование, которое точечно освещает сцену и делает представление атмосферней.

«Кукол в театре очень много, сказать точное количество не смогу. Сейчас задействовано семь человек, среди них есть как более опытные артисты, так и молодой состав, они друг с другом обмениваются опытом. Артисты-кукловоды — это главные люди в театре. Они воплощают волшебство, дарят радость зрителям», — отметил Шевкунов.

Кукол сотрудники театра шьют и ремонтируют сами, этим заведует художник и конструктор кукол Евгений Ефимов.

Процесс приобретения проходит через тендер, так есть возможность выбрать недорогое и качественное оборудование.

«Естественно, благодаря субсидиям, театр живет лучше: мы можем ставить спектакли уже другого качества, другого масштаба, приглашать других, более опытных, именитых режиссеров. Это очень важно, видно, что театр растет», — подчеркнул Шевкунов.