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    13 августа 2022, 02:42

    Театр кукол в Балашихе получил новую жизнь благодаря субсидиям

    Худрук театра кукол в Балашихе Шевкунов: субсидии помогут выйти на новый уровень

    Полина Созыкина

    Кукольный театр в Балашихе существует с 2002 года, а благодаря федеральным субсидиям он может выйти на новый уровень, уверен художественный руководитель Евгений Шевкунов. Театр получил около 800 тысяч на приобретение необходимого оборудования и инвентаря.

    Театр кукол в Балашихе получил новую жизнь благодаря субсидиям

    Худрук рассказал, что недавно в зале полностью поменяли кресла, приобрели новое световое оборудование, которое точечно освещает сцену и делает представление атмосферней.

    «Кукол в театре очень много, сказать точное количество не смогу. Сейчас задействовано семь человек, среди них есть как более опытные артисты, так и молодой состав, они друг с другом обмениваются опытом. Артисты-кукловоды — это главные люди в театре. Они воплощают волшебство, дарят радость зрителям», — отметил Шевкунов.

    Кукол сотрудники театра шьют и ремонтируют сами, этим заведует художник и конструктор кукол Евгений Ефимов.

    Процесс приобретения проходит через тендер, так есть возможность выбрать недорогое и качественное оборудование.

    «Естественно, благодаря субсидиям, театр живет лучше: мы можем ставить спектакли уже другого качества, другого масштаба, приглашать других, более опытных, именитых режиссеров. Это очень важно, видно, что театр растет», — подчеркнул Шевкунов.