Московский областной театр кукол приедет со спектаклями в 4 города Подмосковья в сентябре

Московский областной государственный театр кукол в сентябре посетит четыре городских округа Подмосковья. Там труппа покажет четыре разных спектакля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Новый сезон в Московском областном театре кукол стартовал 4 сентября. На основной сцене зрителям представили премьеру — сказку «Колобок», режиссером которой стал Денис Казачук.

В первый осенний месяц посмотреть постановки театра можно будет в четырех округах Московской области. 7 сентября труппа покажет спектакль «Один волк, два охотника и три поросенка» в Солнечногорске по адресу: улица Крупской, дом 3, городской парк. 16 сентября зрители могут прийти на спектакль «Принцесса и свинопас» в Домодедове. Представление пройдет в поселке государственного племенного завода «Константиново» на улице Центральная, дом 1а.

Жителям Королева в Московской губернской библиотеке 18 сентября покажут «Сказку о капризной принцессе и короле лягушек», а к маленьким зрителям из Наро-Фоминска этот спектакль приедет 25 сентября во Дворец культуры и спорта «Тамань».

Билеты на представления можно купить в кассах и насайте площадок, где пройдут спектакли.

Московский областной государственный театр кукол вошел в число участников Всероссийской программы «Пушкинская карта». С репертуаром можно ознакомиться на портале «Культура.РФ».