Подмосковье 30 января 2024, 20:51 Театр кукол «Огниво» в Мытищах стал лауреатом премии Федора Волкова за вклад в развитие искусства пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина стал лауреатом премии имени русского актера и театрального деятеля Федора Волкова. Творческий коллектив из Мытищ отметили за вклад в развитие театрального искусства.

Торжественная церемония вручения премии открыла отраслевой День министерства культуры страны на международной выставке-форуме «Россия». Награды победителям вручила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она подчеркнула значимость российского репертуарного театра, назвав его уникальным явлением.

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Мытищинский театр «Огниво» является лауреатом, дипломантом и участником проекта «Культура малой Родины». Благодаря коллективу в округе появился фестиваль «Чаепитие в Мытищах» и театральная премия имени народного артиста России Станислава Железкина.

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