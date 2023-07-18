18 июля 2023, 15:04
Театр кукол из Мытищ выступил на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»
Театр кукол «Огниво» из Мытищ выступил на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Актеры показали спектакль «Ханума».
Кукольный театр имени Станислава Железкина не первый раз участвует в фестивале, поэтому давно известен местной публике.
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
По словам актеров, спектакль прошел с большим успехом. После представления зрители несколько минут аплодировали труппе стоя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.
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