Подмосковье 18 июля 2023, 15:04 Театр кукол из Мытищ выступил на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Театр кукол «Огниво» из Мытищ выступил на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Актеры показали спектакль «Ханума».

Кукольный театр имени Станислава Железкина не первый раз участвует в фестивале, поэтому давно известен местной публике.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

По словам актеров, спектакль прошел с большим успехом. После представления зрители несколько минут аплодировали труппе стоя.

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