Подмосковье 11 августа 2023, 21:01 Театр кукол из Мытищ покажет спектакль на подмосковном фестивале «Коврижка» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Ежегодный фестиваль театров «Коврижка» пройдет в Сергиевом Посаде в эти выходные. Участие в нем примет театр «Петрушкина слобода» из Мытищ.

Кукольные театры представят шесть спектаклей по произведениям классиков российской и зарубежной литературы.

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Актеры из Мытищ покажут постановку «Серебряное копытце» по мотивам сказки Бажова. Увидеть представление можно будет 13 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и историков фестиваля «Гуляй город» в Чехове.

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