11 августа 2023, 21:01
Театр кукол из Мытищ покажет спектакль на подмосковном фестивале «Коврижка»
Ежегодный фестиваль театров «Коврижка» пройдет в Сергиевом Посаде в эти выходные. Участие в нем примет театр «Петрушкина слобода» из Мытищ.
Кукольные театры представят шесть спектаклей по произведениям классиков российской и зарубежной литературы.
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Актеры из Мытищ покажут постановку «Серебряное копытце» по мотивам сказки Бажова. Увидеть представление можно будет 13 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и историков фестиваля «Гуляй город» в Чехове.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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