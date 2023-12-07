Подмосковье 07 декабря 2023, 14:45 Театр кошек Юрия Куклачева покажет спектакль для детей в Балашихе 9 декабря Театр кошек Юрия Куклачева

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Детский спектакль «Мяугли» от Театра кошек Юрия Куклачева пройдет в Балашихе 9 декабря. В представлении будут участвовать 23 кошка и два пуделя.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, кошки покажут спектакль с яркими декорациями и интересным сюжетом.

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Мероприятие начнется в 18:00, стоимость билетов — от 1,5 тысячи до 2,3 тысячи рублей.

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