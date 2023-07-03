Подмосковье 03 июля 2023, 10:42 Театр «Камерная сцена» в Лобне завершил сезон спектаклем «Вишневый сад»

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Театр «Камерная сцена» в Лобне закрыл 30-й сезон спектаклем «Вишневый сад». После актеры получили награды за творческую деятельность.

Театр «Камерная сцена» в юбилейном сезоне стал лауреатом творческих фестивалей и побывал на гастролях в Туапсе. Кроме того, прошло несколько больших премьер. Так, зрители увидели современные комедии «Бег на месте с любовью», «Интимная комедия», «Ну как он тебе…», философскую притчу «Марьино поле» и другие спектакли.

К окончанию сезона артистам и сотрудникам театра вручили награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева, Московской областной думы, главы городского округа, Совета депутатов и отдела культуры. Актриса Маргарита Булгакова и заведующая костюмерной Людмила Авдеева получили знаки отличия «За заслуги перед городом Лобня».

Ранее в ежегодном обращении к жителям глава городского округа Лобня Игорь Демешко рассказал о развитии сферы культуры. Также в этом году в округе прошел театральный фестиваль «Русская классика. Лобня». Участие в нем приняли труппы из разных городов и стран.

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