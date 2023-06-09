Подмосковье 09 июня 2023, 13:58 Театр «Камерная сцена» из Лобни стал лауреатом всероссийского фестиваля в Севастополе

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Седьмой всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» прошел в Севастополе с 1 по 7 июня. Лобненская «Камерная студия» представила спектакль по мотивам известной сказки о черной курице.

Лобненцы привезли в Севастополь спектакль «Черная курица» режиссера Дмитрия Сарвина. История основана на мистической повести Антония Погорельского и рассказывает про мальчика Алешу, который попал в волшебный мир за свою доброту, но был изгнан оттуда за гордыню и предательство.

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За высокий профессионализм и активное участие в фестивале театр «Камерная студия» наградили благодарственным письмом. Кроме того, актер Андрей Сорока стал лауреатом в номинации «Королевский любимец» за лучшую мужскую роль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил со 115-летием драматический театр Истры. Он пожелал коллективу долгой и успешной жизни, ярких открытий и новых впечатляющих достижений.