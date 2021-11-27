Театр Ирины Тульчинской отметил юбилей на новой сцене в Реутове

Детский музыкальный театр Ирины Тульчинской городского округа Реутов отметил 25-летний юбилей в Центре культуры и искусства. Открыли праздничный вечер самые юные ученики, для которых это выступление стало дебютом.

Танцевальным и музыкальным номерам детей здесь учат, начиная с ясельного возраста. Старшие ученики получают награды за свои профессиональные выступления. Но на деле поводов для торжества целых два. Кроме 25-летия театра юбилей отметила его художественный руководитель Ирина Тульчинская.

Сама она призналась, что начать постановку решили с самых маленьких учеников, чтобы показать, как постепенно достигается мастерство.

«Нам показалось, что это будет очень важно. Во втором отделении мы будем показывать спектакль, который называется „15 песен о разлученных детях“. Самое интересное, что для того, чтобы показать этот спектакль собрались выпускники пяти поколений», — рассказала Ирина Тульчинская.

Поздравить художественного руководителя и коллектив театра пришли глава городского округа Реутов Станислав Каторов и заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.

«Мне очень радостно, что здесь соединено музыкальное искусство, музыкальное образование с театральным искусством — это уникальное учреждение Подмосковья, уникальный опыт. Тем радостнее, что у нас такой художественный руководитель в этом учреждении. Сегодня у нее юбилей, Ирина Викторовна ставит потрясающие спектакли, как мы все убедились», — поздравила руководителя детского музыкального театра Валентина Лиханова.

Уже год детский коллектив репетирует и выступает в новом Центре культуры и искусства. Ирина Тульчинская вместе с жителями округа в 2016 году обратилась к губернатору Московской области с просьбой создать для театра новую сцену. Спустя четыре года современный центр открыл свои двери.

Благодаря просторным помещениям и современному оборудованию процесс обучения театра стал более продуктивным и комфортным. И совсем скоро с новой сцены коллектив Тульчинской порадует своего зрителя новыми премьерами. Предстоящей зимой на сцене покажут сказку «Таинственный гиппопотам», а уже ближе к весне выпуском балета «Оловянный солдатик».