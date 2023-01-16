Подмосковье 16 января 2023, 16:30 Театр «Имперский русский балет» показал спектакль «Щелкунчик» в Истре

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Артисты театра «Имперский русский балет» показали в Истре спектакль «Щелкунчик». Добрая история, музыку к которой когда-то написал Чайковский, рассказывает о девочке с большим сердцем. С этой постановкой труппа гастролирует по всему миру уже 25 лет.

Спектакль сделан именитыми артистами балета, в его основе — хореография Василия Вайнонена в редакции Гедиминаса Таранды.

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«Каждый спектакль не похож на другой. Мы сами не знаем чего ждать, потому что он настолько живой, веселый, нежный, трогательный и грустный», — отметил заместитель директора труппы «Имперский Русский Балет» Витаутас Таранда.

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Среди зрителей были семьи мобилизованных. Два с половиной часа зал наслаждался батманами и аллегро. На сцену вышли 45 танцоров, среди которых были совсем юные артисты и звезды мирового уровня — Юрий Выборнов и Галина Гармаш.

«Сейчас пришло то время, когда люди более чем нуждаются в культуре, более чем нуждаются в хороших мероприятиях, чтобы поучаствовать в них и получить те эмоции, которых так не хватало в последнее время», — отметил организатор Сергей Морозов.

Спектакль привезли в Истру по программе «Культовация». В рамках проекта ежемесячно проводятся минимум три мероприятия.

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