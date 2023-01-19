Подмосковье 19 января 2023, 18:36 Театр драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах реконструируют в 2024 году

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Театр драмы и комедии «ФЭСТ» капитально отремонтируют в Мытищах. На данный момент получена исходно-разрешительная документация, а также сформирован и передан пакет документов для организации проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

Объект площадью 3,7 тысячи квадратных метров был построен в 1969 году. Реконструкция позволит утеплить кровлю театра, заменить окна, инженерное и технологическое оборудование, а также конструктивные элементы и входные группы. Кроме того, в здании заменят мебель, а на сцене появится новое световое и звуковое оборудование.

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Также у театра появится двухэтажная пристройка, где разместятся складские помещения для реквизита, декораций и костюмов, а также будет находиться шесть гримерных помещений, мультимедийная студия, два репетиционных зала и помещения для хранения технологического оборудования.

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Завершить работы планируется в 2024 году.

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