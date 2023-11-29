Подмосковье 29 ноября 2023, 10:06 Театр детской школы искусств в Мытищах победил на форуме «Территория творчества» Unsplash

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Театр «Овация» из детской школы искусств № 3 в Мытищах победил на всероссийском передвижном форуме «Территория творчества». Конкурс детских театральных школ прошел в Долгопрудном.

Участие в форуме приняли представители детских театральных школ со всей страны. Участники из Мытищ выступили с музыкальным спектаклем «Военная тайна». Его поставила режиссер и руководитель труппы Ирина Семенищева. В основе постановки — рассказ Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове».

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По результатам конкурса театр из Мытищ наградили дипломом 1-й степени в номинации «Малая театральная форма».

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