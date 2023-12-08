Подмосковье 08 декабря 2023, 18:39 Театр «Бис» показал новый спектакль в школе искусств № 3 в Мытищах Unsplash

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Учащиеся второго класса детской школы искусств № 3 из Мытищ показали музыкальное представление. Премьера прошла во время концерта «Новый год у ворот» общеэстетического отделения школы.

Театр «Бис» под руководством Ирины Семенищевой показал постановку на музыку Татьяны Огородной-Духаниной на стихи Владимира Маяковского и Самуила Маршака.

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Учащиеся второго класса детской школы искусств показали представление «Мы ставим спектакль про зоопарк». В завершение вечера к школьникам пришли Снежная Королева, Дед Мороз со Снегурочкой и «снеговики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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