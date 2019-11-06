Татьяну Витушеву избрали главой городского округа Истра на пять лет

Кандидатуру Татьяны Витушевой на пост главы городского округа Истра единогласно поддержали члены местного совета депутатов. Она стала врио главы муниципалитета в октябре этого года сразу после отставки Андрея Вихарева. До этого Витушева возглавляла Рузский городской округ.

В разные годы Татьяна Витушева работала, как на федеральном, так и на региональном уровнях: она была замом руководителя Центрального управления Ростехнадзора РФ, заместителем министра ЖКХ и строительства Московской области, возглавляла Госадмтехнадзор Подмосковья.

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Татьяна Витушева уже поделилась планами работы на посту главы городского округа Истра. Так, она признает — проблем в муниципалитете немало. Преодолевать их будут планомерно, взаимодействуя с местными депутатами и опираясь на мнение жителей.

«Очень насущная проблема стоит — это работа регионального оператора и вывоз мусора в целом по городскому округу. На сегодняшний день система не работает должным образом: где-то не хватает контейнерных площадок, где-то региональный оператор не вовремя вывозит мусор, и образуются навалы на контейнерных площадках, сбивается график вывоза мусора, не осуществляется подбор, поэтому, в первую очередь, конечно, я налажу систему по уборке территории», — поделилась Татьяна Витушева.

Новая администрация приступит к постепенной ликвидации второй смены. В основном, из-за этого критерия школы округа находятся в красной зоне по рейтингу Минобразования Подмосковья. Также новая команда займется решением проблем с затянувшимся благоустройством, обратят внимание и на здравоохранение.

Источник фото: телеканал «360»

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«Ситуация не простая — необходимо строительство новой больницы. Об этом много говорили, но, к сожалению, кроме слов, ничего не делалось, поэтому мы уже заявились с нашими пожеланиями в правительство Московской области, а именно — в Минздрав», — подчеркнула Татьяна Витушева.

Ранее на вакантную должность главы округа, помимо Татьяны Витушевой, претендовали Валентина Невзорова, Валерий Лутовин, Олег Круглов и Петр Касауров. Конкурс по отбору кандидатур был объявлен еще 3 октября. Принять участие в нем мог любой желающий. Всего было подано пять заявлений.