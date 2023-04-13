Подмосковье 13 апреля 2023, 11:06 Татьяна Витушева вручила бойцу СВО из Истры медаль за спасение сослуживца

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Житель деревни Бужарово получил медаль Суворова за спасение товарища в зоне СВО. Государственную награду герою вручила глава Истры.

Владислав — ветеран боевых действий. Он принимал участие в чеченской кампании, а в июне 2022 года стал участником СВО. Мужчина признался, что награда за спасение однополчанина оказалась для него неожиданностью.

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«Начался минометный обстрел. Не думая, просто взял его и донес до БТР. Посадил его в БТР и обратно вернулся», — рассказал Владислав.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева вместе с заслуженной наградой вручила семье военного сертификат на приобретение детской кроватки. Недавно Владислав второй раз стал отцом, у него родился долгожданный сын.

«Ваша жизнь даже до начала СВО всегда была посвящена служению стране, служению Родине. За Вашей спиной много подвигов, мы это ценим и гордимся Вами», — отметила Татьяна Витушева.

Скоро защитник вновь отправится в зону проведения СВО.

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