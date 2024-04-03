03 апреля 2024, 09:32
Татьяна Острянинова из Подольска победила на всероссийской олимпиаде школьников по истории и культуре
Ученица 10-го класса подольского лицея № 23 Татьяна Острянинова победила на всероссийской олимпиаде школьников. Она стала лучшей сразу в двух предметах: история и мировая художественная культура.
Олимпиада по мировой художественной культуре проходила в Москве. А после Татьяна отправилась в Новый Уренгой, чтобы проверить свои знания по истории. Там собрались сильнейшие школьники со всей страны, и лицеистка из Подольска попала в число призеров.
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«Я испытываю удовлетворение от того, что достигла той цели, к которой шла два года», — поделилась Татьяна Острянинова.
С победой ее поздравляла вся школа, в том числе два ее наставника — учителя истории Андрей Метельский и Александр Меньшиков. Девушка мечтает о новых победах в следующем году, а также планирует стать студенткой МГИМО.
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